Chi è Diego Lopez, l'ex Barcellona che sta salvando il Valencia

Quattro gol nelle ultime quattro partite, sei punti portati al Valencia;è il giocatore al quale si sta aggrappando la squadra di Corberàn per salvarsi.. Così c'è qualche speranza in più di salvarsi in una stagione negativa per il Valencia, che a dicembre scorso ha cambiato allenatore con l'esonero di Baraja dopo sole due vittorie nella prima parte di campionato.- Diego Lopez è cresciuto tra Real Madrid e Barcellona, dopo aver finito il percorso nella Masìa - anche una partita contro l'Inter in Youth League -; in quella stagione la squadra cambia tre allenatori, chiude la stagione a +2 sulla zona retrocessione ma Lopez chiude il campionato con tre gol e un assist nelle ultime cinque giornate dopo essersi preso il posto da titolare.

- Era dal 2018 che un giocatore non faceva quattro reti consecutive in Liga:. Lopez - che ha segnato a Osasuna, Valladolid, Girona e Mallorca - potrebbe eguagliare quel primato nella prossima partita al Bernabeu contro il Real Madrid, in programma sabato 5 aprile alle 16.15. Sarebbe un sogno, per l'attaccante esterno che gioca prevalentemente a destra ma che può adattarsi anche negli altri due ruoli in un tridente d'attacco: quei quattro gol sono arrivati schierato largo a sinistra a piede invertito. In un mese ha già fatto gli stessi centri totalizzati l'anno scorso in tutta la stagione. Segno della crescita di un ragazzo che ha portato il Valencia fuori dalla zona retrocessione, e ora vuole tenerlo lontano dalle posizioni pericolose.

- Diego Lopez è il giocatore-copertina dell'ultimo periodo, ma al Valencia ci sono diversi giocatori da monitorare e puntare in caso di retrocessione:è uno dei migliori difensori centrali giovani in circolazione, vent'anni e da un paio di stagioni in prima squadra; non sta trovando molto spazio, centrocampista classe 2003 che potrebbe diventare un'occasione di mercato.è tra i pochi a salvarsi in questa stagione ma è di proprietà dell'Aston Villa e in prestito secco a Valencia (a fine stagione tornerà indietro), tra gli ex giocatori di Serie A c'è anche l'attaccante nigerianocon un passato tra Lavagnese, Cesena, Roma, Bologna, Torino e Perugia. E' stato già bloccato dal Liverpool, invece, il portiere georgiano classe 2000