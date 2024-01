Chi è Djukanovic, il nuovo obiettivo del Verona

Francesco Guerrieri

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Il Verona ha cambiato tanti giocatori nella sessione di mercato di gennaio con l’obiettivo di ritirarsi su in classifica ed evitare la retrocessione che a oggi rischia di diventare un pericolo concreto.



VERONA SU DJUKANOVIC - In questi ultimi giorni di mercato il Verona sta portando avanti una trattativa per Viktor Djukanovic, esterno d’attacco montenegrino classe 2004 considerato un gran talento. I colloqui sono arrivati a una fase avanzata, tra i due club c’è un accordo verbale su una base di un prestito a 500mila euro con riscatto fissato a 5 milioni più altri 3 di bonus. Per chiudere definitivamente l’operazione manca ancora l’ok del giocatore, che sta valutando anche altre proposte dall’estero ma al momento sembra orientato ad accettare il Verona.



I NUMERI DI DJUKANOVIC - In questo periodo il calcio svedese è fermo per la sosta in attesa che inizi il nuovo campionato, l’anno scorso Djukanovic ha totalizzato 11 gol in 25 partite. Ora vuole fare il grande salto in un campionato top, a 20 anni ha già 3 presenze nella nazionale montenegrina più due gol in due partite con l’Under 21.