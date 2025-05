Chi è Dominic Vavassori, il 19enne italo-brasiliano che sta trascinando l'Atalanta U23 verso il sogno Serie B

AFP via Getty Images

Una clamorosa tripletta in 41 minuti, che ha steso la Torres nell'andata della prima fase dei playoff nazionali: 4-0 a fine primo tempo, 7-1 finale che rende una formalità il ritorno in Sardegna, previsto per mercoledì. L'Atalanta Under 23 si gode il talento geniale di Dominic Vavassori, classe 2005 italo-brasiliano, chiamato in causa anche da Gasperini diverse volte in Serie A, che ha segnato ben 9 gol in regular season con la seconda squadra nerazzurra, oltre a 4 reti nel corso dei playoff promozione.ùTredici goal per il giovane attaccante, che anche in azzurro si è tolto una soddisfazione ad ottobre scorso segnando il suo primo gol con l’Italia Under 20: cresciuto nella Tritium, squadra di Trezzo d'Adda, è un predestinato che presto sbarcherà in Serie A. Nascita bergamasca, origini carioca da parte di madre: deve tanto al padre, allenatore della Buraghese, nella quale è cresciuto, prima di approdare a Trezzo e poi in nerazzurro, nella clamorosa nidiata dei 2005. Decisiva la doppietta messa a segno proprio in occasione di un'amichevole vinta a Zingonia, contro i pari età atalantini.

A Bergamo si predilige ancora la tecnica, rispetto a una fisicità che nel caso di Vavassori non è certamente eccelsa, ma non l ha penalizzato: dal bambino considerato troppo gracile all'uomo che fa sognare l'Atalanta Under 23 e può trascinarla a una clamorosa promozione in Serie B,.Dominic non però perso l'umiltà: spesso si può incontrare a Ornago, suo paese d'origine, dove in occasione della festa annuale dà una mano ai compaesani, come i 2005 della Buraghese, tutti legati al territorio, o a sostenere la sorella Isabel, che dopo aver iniziato come ballerina ora gioca a calcio anche lei ed è capitano dell'Atalanta femminile Under 12. Il futuro, azzurro e nerazzurro, passa per i suoi piedi.