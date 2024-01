Chi è Francesco Gattuso, il figlio di Ringhio, nuovo acquisto del Marsiglia

Nuovo acquisto per l'Olympique Marsiglia. Alla corte di Gennaro Gattuso arriva suo figlio Francesco. Diciassettenne, alla prima esperienza in Francia, Francesco ha iniziato la sua giovane carriera nell'Acri, formazione calabrese che gli ha poi aperto le porte per vestire la maglia del Crotone. Di ruolo portiere, è alto 193 cm, dal club calabrese è passato alla Victor San Marino in Serie D senza mai però aver debuttato. Per lui anche 6 presenze e un clean sheet nel campionato Primavera 2. Ora la nuova avventura francese: sarà aggregato alle giovanili del Marsiglia con la speranza di guadagnarsi spazio col mister - e padre.