Chi è Francisco Empis, l'ex portavoce di Sergio Conceicao che ha dato le dimissioni

AFP via Getty Images

E' stato, un po' a sorpresa, il giorno di, nome fino a stamattina sconosciuto ai più ma che ha rapidamente guadagnato le luci della ribalta a causa delle voci che sarebbe stato lui a diffondere circa l'insoddisfazione di Sergio Conceicao, di cui era il portavoce, rispetto al mondo- Empis, dalla sua posizione di tramite tra il tecnico ex Porto e la stampa, aveva, soprattutto però le accuse dell’uomo vicino al mister celavano insoddisfazione per il rapporto con i dirigenti e la mancanza di supporto da parte di essi.e negato che quanto affermato dal suo portavoce rispecchiasse il suo pensiero: “Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me”, aveva detto sempre alla Gazzetta.

- “Nessuno dei punti è stato convalidato dall'allenatore Sergio Conceicao, né sono vincolanti per lui come professionista", ha spiegato Empis comunicando in seguito le sue dimissioni.dalla mia posizione con l'allenatore. Le informazioni pubblicate contengono diversi errori e imprecisioni, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i membri della squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Milan. Non rispecchiano la verità dei fatti, ma piuttosto voci e supposizioni prive di qualsiasi base fattuale”.

- Si riesce a reperire veramente poco in merito a Empis, ma cercando su Internet si può risalire a diversi interventi pubblici, ai media portoghesi, in merito ai rapporti di Conceicao con Pinto da Costa, vecchio presidente del Porto scomparso recentemente, e con il suo successore André Villas Boas. "Non spetta a me commentare se se ne andrà o meno, è una questione del Porto, che non ha detto nulla a riguardo e Sérgio non ha rivelato alcuna decisione. È prematuro parlare di una partenza" diceva a CMTV alla fine di maggio 2024: "Spetterà a Sérgio e Villas-Boas uscire allo scoperto e parlare della questione". Cosa che, come ha confermato oggi Conceicao, nessuno ha ancora fatto. Di Empis è possibile trovare un profilo su X che però non è attivo dal 2023; prima, molti post su Conceicao e sul calcio portoghese.in compagnia di personalità come l'ex calciatore Gilberto Silva e altri dirigenti fra cui un paio di Udinese e Venezia. Se ne deduce, quindi, che l'inizio del suo rapporto con Conceicao deve essere collocato tra l'inizio del 2023 e i primi mesi del 2024.