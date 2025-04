Chi è Gabriel Kukonki, il talento del Manchester United che può debuttare nel derby col City

AFP via Getty Images

In una stagione nera per il Manchester United - una delle peggiori in assoluto - c'è un ragazzino che potrebbe ricordarsela per sempre. Ma in positivo. In occasione del derby contro il City di Guardiola, in programma domenica 6 aprile alle 17.30,e la società punta su di lui per il futuro, in prima squadra non ha ancora mai debuttato e chissà che l'esordio non arrivi proprio in una delle partite più importanti della stagione.- Difensore centrale classe 2008, all'occorrenza può giocare anche sulla fascia sinistra; piede mancino, con i suoi 196 cm d'altezza le specialità della casa sono i contrasti e i colpi di testa anche in zona offensiva.. Tre panchine in Premier prima del derby (Arsenal, Newcastle e Southampton) ma senza mai entrare in campo; due presenze con l'Inghilterra Under 17, e due vittorie contro l'Olanda una delle quali senza subire gol.

- L'idea del Manchester United è quella di iniziare un nuovo ciclo prendendo alcuni dei migliori giovani in circolazione e puntando su alcuni ragazzi del settore giovanile:è stato preso in quest'ottica,ormai è una certezza;(difensore centrale 2006) e(terzino sinistro 2007) sono gli ultimi aggregati alla prima squadra. Tra i giocatori dell'Under 18 occhio a, attaccante classe 2006 con doppio passaporto italiano e gallese che ha fatto 12 gol in 14 partite.