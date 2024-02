Chi è Gabriele Giuffrida, il procuratore di Gudmundsson

Per i fratelli Giuffrida il lavoro è una questione di famiglia: Valerio e Gabriele insieme hanno fondato la GG11 - Giuffrida più Giuffrida - e da sempre la gestiscono a braccetto. Due agenti interscambiabili che collaborano come fossero una persona unica: "È quando dobbiamo prendere una decisione importante che ci rendiamo conto di quanto amiamo il nostro lavoro". Più procure che intermediazioni, per loro la priorità ce l'ha il mercato inglese che rimarrà per anni la destinazione più importanti per molti giocatori.



LA SEDE IN AFRICA - In sei mesi, i Giuffrida, ci hanno portato prima Vicario e poi Dragusin. E tutti e due nella stessa squadra, al Tottenham. Valerio e Gabriele lavorano in campo internazionale toccando quasi tutti i mercati, un anno fa hanno aperto una nuova sede anche ad Abidjan, capitale della Costa D'Avorio. E' la prima società sportiva d'Europa ad avere un ufficio in Africa, lì è stata attivata una rete di scouting con l'obiettivo di trovare talenti da portare in Europa.



L'AFFARE PIATEK - Dietro l'arrivo di Krzysztof Piatek in Italia ci sono loro. L'idea è nata durante una partita di padel a Ibiza tra Gabriele Giuffrida e il presidente del Genoa Preziosi: i due sono frequentatori dell'Isla, il primo gestisce un ristorante di proprietà e il numero uno rossoblù ha casa lì. Così i due si sono seduti a tavolino per parlare in modo più approfondito di quest'attaccante del KS Cracovia che Giuffrida giura sia essere una macchina da gol. Preziosi si convince, tira fuori un milione di euro e inizia la festa: gol su gol, colpi su colpi. Sei mesi dopo incassano 35 milioni dal Milan.



