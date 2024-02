Chi è George Gardi, il procuratore che ha portato Icardi, Zaniolo e Mertens in Turchia

Francesco Guerrieri

Se chiedete di George Gardi in Turchia lo conoscono tutti. O quasi. È stato lui a portare Zaniolo e Mertens, lui che ha collaborato al trasferimento di Mauro Icardi. Da oltre dieci anni lavora sulle intermediazioni, preferisce legarsi ai club piuttosto che ai giocatori. Ha un canale preferenziale col Galatasaray, ma la sua prima operazione fu un giocatore portato in Serie A: curò in prima persona il passaggio di Eran Zahavi dall'Hapoel Tel Aviv al Palermo.



IL CASO ETO’O - Fu Gardi, nell’inverno 2015, a portare Samuel Eto’o alla Sampdoria. Poi, portò il presidente Massimo Ferrero in tribunale. Durante la trattativa l’ex attaccante dell’Inter decise di ridursi lo stipendio per facilitare l’arrivo di Fabrice Olinga in blucerchiato: attaccante esterno cresciuto nella fondazione di Eto’o, sarebbe arrivato dall’Apollon Limassol. La Samp accetta e porta Olinga in ritiro, ma una volta firmato il contratto viene messo fuori rosa perché il club non ha più slot da extracomunitari. Gardi vince la partita in tribunale, Ferrero pagò più di un milione di euro all’Apoel.



LE PRINCIPALI OPERAZIONI - George Gardi è stato anche l’intermediario che ha portato Marek Hamsik e Gervinho al Trabzonspor e più recentemente Schuurs dall’Ajax al Torino. Tra le sue ultime operazioni c’è il trasferimento di Elmas al Lipsia, dopo che lo stesso agente l’aveva portato a Napoli dal Fenerbahçe.



QUALI SONO LE OPERAZIONI PIU' IMPORTANTI CURATE DA GEORGE GARDI



Mauro Icardi dall’Inter al Galatasaray

Dries Mertens dal Napoli al Galatasaray

Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray

Lucas Torreira dall’Arsenal al Galatasaray

Samuel Eto’o dall’Everton alla Sampdoria

Marek Hamsik dal Göteborg al Trabzonspor

Gervinho dal Parma al Trabzonspor

Mario Gomez dalla Fiorentina al Besiktas

Eljif Elmas dal Fenerbahçe al Napoli

Eljif Elmas dal Napoli al Lipsia

Timothy Castagne dall’Atalanta al Leicester

Samir Nasri dal Manchester City all’Antalyaspor

Jeremy Menez dal Bordeaux all’Antalyaspor