Chi è Geovany Quenda, l'ultimo acquisto del Chelsea da 50 milioni

è un'intuizione di Ruben Amorim. Uno degli ultimi "regali" che l'allenatore ha fatto allo Sporting Lisbona prima di volare in Inghilterra sulla panchina del Manchester United. Classe 2007, a giugno era uno dei giovani aggregati alla prima squadra e ad agosto ha segnato al debutto in Supercoppa di Portogallo contro il Porto.- Quando Amorim ha firmato con i Red Devils Quenda aveva già il posto da titolare,per il suo spirito di sacrificio in fase difensiva e la personalità nel prendere l'iniziativa e partire palla al piede (sinistro). "Ha molto talento, è maturo e legge il gioco come un giocatore esperto" aveva detto Amorim prima di andare via.

- Lo Sporting Lisbona lo pesca a 14 anni nelle giovanili del Benfica, in questa stagione Quenda ha totalizzato quasi 50 presenze stagionali (probabilmente ci arriverà entro maggio) con due gol e otto assist, due dei quali arrivati contro il Porto e uno col Manchester City in Champions League.: prende palla a centrocampo e salta tutti - tutti - prima di calciare in porta. Una rete che ha fatto il giro del web con la stessa velocità con la quale lui ha saltato gli avversari.

- Il Chelsea si è assicurato l'ennesimo talento in circolazione puntando ancora su una strategia che sta portando avanti da tempo sul mercato: oltre a mettere dentro giocatori già affermati, i Blues stanno investendo anche per il futuro spendendo cifre importanti per bloccare alcuni tra i migliori giovani. Considerando solo l'ultima sessione di mercato - prima di Quenda - i Blues hanno bloccato il portiere classe 2005 del Genkper 20 milioni di euro e altri 20 li hanno spesi per anticipare la concorrenza su, classe 2005 preso dal Boca Juniors.

