Chi è Giuseppe Ciocci, il terzo portiere del Cagliari che può giocare col Napoli

Getty Images

Con la salvezza ormai raggiunta il Cagliari si prepara con tranquillità all'ultima partita di campionato, ma i rossoblù metteranno tutte le energie nella sfida contro il Napoli per rispetto del campionato. E, a loro modo, proveranno a essere protagonisti della sfida-scudetto a distanza tra la squadra di Antonio Conte e l'Inter di Inzaghi. Nicola schiererà la miglior formazione possibile, anche se. Nelle gerarchie è il terzo dietro a Caprile e Sherri, se dovesse scendere in campo sarebbe il debutto assoluto in Serie A.

- Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Ciocci ha fatto qualche esperienza in prestito prima di tornare alla base: Olbia, Pescara e Pontedera;: nel 2021/22 tocca il fondo con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, superato quell'infortunio si fa male alla spalla e rimane fuori altri due mesi; maledetta spalla, che anche in questa stagione l'ha bloccato per un paio di mesi. Ciocci ha fatto da spola tra Primavera e prima squadra per ritrovare la condizione, l'ennesima sfida per un ragazzo che nonostante tutto non ha mai mollato.

- Il Cagliari l'ha riportato in rossoblù in estate dopo la fine del contratto di Simone Aresti, le gerarchie erano chiare fin dall'inizio con Caprile titolare - c'è un diritto di riscatto di 8 milioni, la società sta pensando di tenerlo ma chiederà uno sconto al Napoli - Sherri vice e Ciocci terzo.. Un nuovo punto di partenza, per un ragazzo che vede la luce dopo tanta sfortuna.