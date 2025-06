Chi è Gonzalo Garcia, l'attaccante del Real Madrid che ha segnato il primo goal dell'era Xabi Alonso

AFP via Getty Images

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Niente Kylian Mbappé per ilche ha salutato la prima partita ufficiale dell'era Xabi Alonso senza la sua stella più luminosa, Scarpa d'Oro 2024/25. Contro l'Al-Hilal, nella prima partita del gruppo H del Mondiale per Club per i blancos, via libera al numero 30, l'attaccante classe 2004Madrileno di nascita, ma maiorchino di primissima formazione calcistica,, il settore giovanile delle Merengues. Fino a questa stagione, la 2024/25, nella quale ha messo a segno 25 reti e 4 assist nell'ultimo, la seconda squadra del Real, allenato da Raul Gonzalez Blanco in terza divisione spagnola.

Si tratta di unper intercambiarsi con le ali: è proprio questo movimento che ha permesso a Gonzalo di segnare il suo primo goal con i grandi per l'1-0 contro l'Al-Hilal , anche con un po' di fortuna se vogliamo, dato che il rimbalzo della palla sullo stinco del piede di appoggio ha ingannato il portiere, ma come insegna la storia di Pippo Inzaghi, non sono i grandi attaccanti a cercare il goal, ma il goal a cercare loro.