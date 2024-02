Chi è Hector Fort, il nuovo talento del Barcellona che ha sfidato l'Inter

Nella filosofia del Barcellona non esiste andare sul mercato in caso di emergenza in un ruolo. Si fa male un titolare? Loro pescano dalla Masìa, il miglior settore giovanile al mondo.L’emozione del debutto l’ha già superata, in poco più di un mese ha giocato la prima in Champions e in campionato.- Nelle quattro partite in prima squadra ha già lasciato il segno con un assist a Raphinha nella vittoria nel terzo turno di Coppa del Re contro il Barbastro, quarta divisione spagnola. Il Barça è uscito ai quarti con l’Athletic Bilbao ma se in quel ko c’è anche un lato positivo il merito è suo:. Si prende gli applausi dei tifosi quando zoppicando prova - invano - a evitare il quarto gol di Nico Williams.- Hector Fort è uno degli ultimi ‘regali’ che Xavi lascerà in eredità al suo successore: a giugno andrà via, ma sul curriculum rimarranno i tanti giovani lanciati. Nella seconda squadra di Rafa Marquez Fort fa il terzino destro, tra i grandi gioca a sinistra e nelle giovanili ha fatto anche il centrale. La duttilità come una delle caratteristiche principali.. Tifoso blaugrana fin da piccolo, sul suo profilo Instagram c’è una foto alla quale tiene particolarmente, un abbraccio con la mamma: “Qualunque cosa succeda, so che sarai sempre con me”. È fissata in alto, davanti a tutte. I valori prima di ogni cosa, la famiglia come punto di riferimento. La Masìa ha fatto centro un’altra volta. L’ennesima. Bingo. Chi esce dal settore giovanile del Barcellona fa strada. Sempre e comunque. E ora è il turno di Hector Fort.