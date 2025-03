Chi è Ibrahim Mbaye, il 2008 del Psg che ha segnato il primo gol di Ligue 1

AFP via Getty Images

Al Psg non si guarda la carta d'identità, chi merita gioca. Luis Enrique ha dimostrato più volte di basarsi solo sul talento e sulla condizione fisica dei giocatori della sua rosa.. La partita è finita 6-1 per i parigini, Mbaye è entrato negli ultimi dieci minuti e al 90' si è fatto trovare a centro area appoggiando in porta il pallone servito da Barcola (due assist in quella partita, 14 stagionali).

- Sesta presenza per Mbaye in campionato, la settima considerando anche la Coppa di Francia.. Pescato a 10 anni nelle giovanili del Versailles, a febbraio scorso ha rinnovato il contratto fino al 2027 e in questa stagione ha avuto un gran rendimento in Youth League: 2 gol e 4 assist in 4 partite, al Bayern ancora se lo ricordano per una prestazione da protagonista con doppietta e un passaggio decisivo.

- Mbaye è solo uno dei giovani talenti francesi (ha anche il passaporto senegalese) che Luis Enrique sta lanciando in prima squadra. Oltre a lui ed escludendo Zaire-Emery ormai già affermato, i riflettori sono accesi soprattutto sul centrocampista classe 2005(più di 40 partite stagionali); occhio anche a(2006, anche lui centrocampista) e al difensore, classe 2006. Una nuova generazione che sta crescendo per scrivere il futuro, il Psg ha cambiato strategia e dopo aver portato campioni d'esperienza come Messi e Sergio Ramos punta sul vivaio e su un allenatore che storicamente ha sempre saputo valorizzare i giovani.