Chi è il nuovo procuratore dei fratelli Carboni

Le carriere dei fratellihanno preso strade diverse per la prima volta: Franco, terzino sinistro classe 2003, è andato in prestito alla Ternana dall’Inter; l’attaccante Valentin - due anni in meno - è rimasto in prestito al Monza con il cartellino sempre dei nerazzurri.- Figli dell’ex giocatore del Catania Ezequiel Carboni, in comune hanno anche la stessa agenzia di procura:. L’Inter osserva i due Carboni, studia la loro crescita in attesa di riportarli in nerazzurro. Il club ha fiducia nei due ragazzi, è consapevole di avere tra le mani due talenti che se rispetteranno le aspettate possono diventare importanti per l’Inter del futuro.- Nella prima parte di stagione Franco al Monza non aveva trovato molto spazio: mezz’ora in Coppa Italia ad agosto contro la Reggiana e per il resto tanta panchina.; e la scelta di fare un passo indietro sta ripagando: ha giocato due partite su due facendo anche il primo gol.- Valentin al Monza ha trovato un po’ più di spazio, ha totalizzato; curiosità: ha giocato insieme al fratello contro la Reggiana in Coppa Italia. Due gol in Serie A, uno con la Juve e uno con Frosinone col quale ha fatto anche due assist.