Chi è il procuratore di Samardzic: il ruolo del padre Mladen e la querelle con Pimenta

Lazar Samardzic è stato tra i protagonisti del calciomercato estivo e lo sta diventando anche di quello invernale. Se ad agosto il trasferimento saltato del centrocampista dell'Udinese all'Inter, che pareva ormai fatto dopo lo svolgimento delle visite mediche, aveva catalizzato l'attenzione degli appassionati di calcio, anche in questo gennaio il serbo è al centro delle trattative. Su di lui ci sono Napoli, Juve e Brighton, tra le altre.



PASSATO - Ma chi è che gestisce Samardzic? Strano a dirsi ma un vero e proprio procuratore del trequartista non esiste. In precedenza deteneva la sua procura l'agente Rafaela Pimenta, che si è ritrovata a gestire l'affare con l'Inter, avendone però il mandato solo per i mesi di giugno, luglio e agosto. Scaduti i termini, per un breve periodo Samardzic è stato rappresentato dalla agenzia L10S Sports, creata da suo padre e il cui anagramma non rappresentava altro che l'unico assistito della stessa, ossia lui, Lazar Samardzic. Quindi il passaggio a TDS SPORTS e a Tolga Dirican, direttore esecutivo dell'agenzia che aveva tra i suoi clienti, tra gli altri anche Jerome Boateng. Il motivo di questo spostamento? Al giocatore e ai club che lo desideravano, serviva qualcuno che avesse effettivamente il tesserino e potesse firmare l'ipotetico trasferimento.



E ORA? - A questo punto è intervenuta l'Udinese che gli ha affidato l'esperto procuratore Claudio Vagheggi, molto vicino al club friulano e che ha affiancato la gestione familiare che ha caratterizzato tutta la sua fin qui breve carriera. Molto centrale nella vita di Lazar è infatti suo padre/agente Mladen. Questi già in precedenza era stato protagonista di un cambio repentino di idea. Era l'estate 2021, Samardzic s'impunta per lasciare il Lipsia dopo sole 7 presenze stagionali per arrivare in Italia e chiude il suo passaggio al Venezia, appena promosso in A. Nel momento in cui i dirigenti veneti si muovono per andare in Germania, la svolta: cambia idea e firma per l'Udinese.



SAMARDZIC PADRE - Insomma nessun agente ma un padre molto presente, molto interessato e che tende a gestire il presente e futuro del giovane campioncino, a mettere bocca sulle scelte del classe 2002. Nato nel 1979 nell'attuale Bosnia Erzegovina, anche Mladen possiede la cittadinanza tedesca ed è stato un calciatore, di ruolo attaccante. Iniziò la sua carriera nel Turkiyemspor Berlino per poi chiuderla, dopo 16 anni, nel FK Srbija Berlino.