Chi è il rigorista del Frosinone? Cosa cambia dopo l’errore di Kaio Jorge

Eusebio Di Francesco non ha preso bene l’errore di Kaio Jorge dal dischetto nell’ultima partita del Frosinone: “Non deve accadere di discuterne, è un episodio negativo". Quel penalty fallito dal brasiliano al 90’ è stato decisivo per la sconfitta dei gialloblù in casa del Sassuolo (0-1, gol di Thorsvedt). Prima il palo, poi le lacrime di Kaio e l’abbraccio dei compagni. L’allenatore gialloblù però è tornato sull’episodio nel post partita, lanciando qualche frecciatina a chi voleva tirare il penalty al posto del brasiliano.



PERCHÉ HA TIRATO KAIO JORGE IL RIGORE - “Solitamente il rigorista è Soulé e poi Cheddira - ha spiegato Difra - e in caso Kaio Jorge. Barrenechea è andato a prendere la palla, ma non bisogna mai creare discussioni”. In quel momento sia Cheddira che Soulé erano usciti da qualche minuto, il rigorista designato era Kaio Jorge ma Barrenechea ha provato a prendere il pallone per calciare lui dal dischetto. Un gesto che potrebbe aver distratto Kaio, secondo quanto analizzato da Di Francesco.



I RIGORISTI DEL FROSINONE - Quello contro il Sassuolo è il primo errore del Frosinone su calcio di rigore da inizio stagione: prima di quel penalty fallito i precedenti 8 tentativi tra campionato e Coppa Italia erano stati tutti trasformati: il capocannoniere dagli undici metri è Matias Soulé con 4 reti, dietro di lui c’è Walid Cheddira a 2; un rigore a testa trasformato da Kaio Jorge e Harraoui.