Chi è il sostituto di Nehuen Perez nell'Udinese

E' in dirittura d'arrivo il traferimento di Nehuen Perez dall'Udinese al Napoli. I bianconeri hanno chiesto di slittare di qualche giorno per averlo a disposizione nella gara contro l'Atalanta, ma i segretari stanno sistemando i documenti già da giorni. All'inizio della prossima settimana il giocatore svolgerà le visite mediche con il Napoli prima di firmare un contratto di quattro anni più un'opzione per il quinto, con ingaggio da 1,6 milioni di euro.



VALENTINI ALL'UDINESE - Da domani l'Udinese volterà pagina per trovare un nuovo difensore al posto di Nehuen Perez, ma la ricerca è già iniziata da tempo. La società sta valutando diversi profili e nelle ultime ore sta prendendo corpo la pista che porta a Nicholas Valentini del Boca Juniors. Il difensore classe 2001 ha una clausola di rescissione di 10 milioni di euro ma il presidente del club argentino Riquelme è disposto a farlo partire a una cifra più bassa per non perderlo a zero a fine dicembre quando gli scadrà il contratto. La richiesta è di circa 6 milioni di euro alla quale il Boca vorrebbe aggiungere una percentuale sulla futura rivendita, e non intende scendere sotto questa cifra.



ØSTIGARD ALL'UDINESE - Tra le ipotesi c'è anche quella dell'arrivo in bianconero di Leo Østigard, in uscita dal Napoli dove con l'arrivo di Perez avrebbe ancora meno spazio. Il difensore norvegese si sta guardando intorno per cambiare aria, la sua priorità è il ritorno al Genoa col quale in queste settimane ha portato avanti i contatti; ma la situazione non si sblocca, così se non dovessero esserci spiragli per una nuova esperienza in rossoblù potrebbe valutare un trasferimento all'Udinese che lo accoglierebbe volentieri.