Nelle prossime ore inizierà l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, dopo l'esperienza da vice di Andrea Pirlo nel 2020/21., già vice di Tudor nei mesi alla Lazio nell'ultima parte della scorsa stagione.è nato il 24 gennaio 1979 a Spalato, Croazia, è un ex giocatore e attuale allenatore di calcio. Nella sua carriera da calciatore ha giocato principalmente nel ruolo di centrocampista difensivo, anche e soprattutto in Italia - con diverse squadre tra cui Brescia, Crotone e Treviso tra le altre. All'estero invece ha avuto esperienze con l'Hajduk Spalato - dove ha svolto anche la trafila delle giovanili - e Mosor (sempre nel suo paese natale).

- La sua carriera da allenatore invece è iniziata nel 2009 con la Berretti del, passando poi anche dalla Primavera e dalla Prima Squadra (nel 2014/15). Negli anni successivi Javorcic ha guidato anche ilin Lega Pro nel 2015-16, latra il 2017 e il 2021 in Serie D, ilin Serie C nel 2021-22 - conducendo gli altoatesini alla prima storica promozione in Serie B - e infine il(quattro mesi nel 2022). Nel finale della stagione 2023-24, è stato appunto vice di Igor Tudor sulla panchina della Lazio.