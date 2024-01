Chi è João Costa, il talento della Roma che piace a Mourinho

Alla vigilia della partita contro il Milan Josè Mourinho fa la conta degli assenti: "Davanti Azmoun è fuori, Dybala è fuori. E sono due in meno". Emergenza totale, per questo l'allenatore della Roma pesca nella Primavera: "Sarà convocato João Costa".. Pescato nelle giovanili del Corinthians, da quando è arrivato nella capitale si è innamorato dei giallorossi. Se si esclude qualche scatto con le Under del Portogallo, sul suo profilo Instagram ci sono tutte foto con la maglia della Roma. Compresa quella con la Supercoppa italiana vinta a inizio stagione. Curiosità: l'agente è il fratello dell'ex portiere Doni.- Mourinho l'ha già fatto esordire in prima squadra nella gara di Europa League contro lo Slavia Praga a novembre scorso ma era già un po' che l'allenatore stava pensando di lanciarlo.e già da qualche mese prima aveva iniziato a farlo allenare in prima squadra, poi la prima convocazione col Frosinone e l'esordio con lo Slavia. Una manciata di panchine in Serie A, in attesa che arrivi il momento giusto anche in campionato. Magari a San Siro, nella gara di domani contro il Milan.- Chi lo conosce bene giura che ha qualcosa in più rispetto ai suoi coetanei,. Un talento che da adolescente, quando era al Palmeiras, ha rischiato di fermarsi per problemi legati alla crescita: prima era rimasto più piccolo dei compagni, poi è cresciuto tutto insieme e questo gli ha portato dei problemi. Al Corinthians ha ricominciato a ingranare e a 16 è arrivato a Roma.