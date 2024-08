Chi è Johnny Cardoso: Milan e Fiorentina sul tuttocampista made in USA che già "parla" italiano

IL MITO KAKA'

Studia dai migliori per imparare come giocare davanti alla difesa: "Ho guardato video di Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Rodri, Casemiro per imparare. Osservavo la posizione del corpo, come giocavano la palla, come la proteggevano", spiegava lo stesso Cardoso in un'intervista a The Athletic. Il suo idolo da bambino, però, era un campione che giocava in un ruolo decisamente più offensivo: Kakà.