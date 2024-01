Chi è Jonathan Barnett, l'agente di Scamacca

Francesco Guerrieri

Jonathan Barnett è l'agente a capo della Stellar Football Group, una delle agenzie di procura più importanti. La sua agezia gestisce mezza Premier League più alcune stelle di altri top club come Camavinga (Real Madrid) e Loftus Cheek (Milan). Prima di entrare nel calcio Barnett lavorava nel casinò di famiglia, i primi giocatori che gestisce sono otto ragazzi dell'Under 16 inglesi avvicinati dopo un Inghilterra-Germania di categoria nei primi Anni '90.



DA BALE A TOTTI - La fiche che l'ha fatto sbancare però l'ha puntata su un ragazzino di 15 anni che giocava nelle giovanili del Southampton: si chiamava Gareth Bale. Lo porterà fino al Real Madrid. Oggi è il quarto procuratore più pagato in assoluto, è arrivato a ricevere circa 40 milioni di euro in un anno per le commissioni e la sua Stellar Group fondata insieme a David Manasseh oggi ha più di 200 giocatori. Qualche anno fa Barnett aveva avuto anche un approccio con Totti per provare a prenderlo nella sua agenzia ma non avevano trovato un accordo.



LA PASSIONE PER I CAVALLI - Chissà se anche dopo quell'affare saltato Barnett è andato a vedere i suoi cavalli in azione. Succede spesso quando ha bisogno di staccare, si prende un po' di tempo e si rilassa seguendo le corse. Nel maggio 2014 il suo cavallo Café Society vinse la terza gara in diciotto mesi e qualche giorno dopo in cavallo viene messo all'asta: se lo aggiudicherà un gruppo di australiani, offrendo quasi 390mila euro per portarlo a casa.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA JONATHAN BARNETT



Eduardo Camavinga

Jack Grealish

Luke Shaw

Ibrahima Konaté

Ivan Toney

Gianluca Scamacca

Ruben Loftus-Cheek

Pierre Kalulu

Kalvin Phillips

Joachim Andersen

Yeremy Pino

James Ward-Prowse

Alex Baena

Robert Sanchez

Ben Chilwell

Simon Adingra

Jordan Pickford

Ritsu Doan

Presnel Kimpembe

Oscar Bobb

Kieran Tierney