Quando Guardiola decise di fare l'allenatore stava giocando nel Dorados, squadra messicana di Culiacán - 15a città più grande del Paese - dove ha allenato anche Maradona. A ispirarlo fu Juanma Lillo, un tecnico sulla sessantina che ama il calcio propositivo e offensivo. Allora era sulla panchina dei Dorados e Pep andò lì solo per lui, oggi è il suo vice al Manchester City e contro lo Sheffield (ore 15) sarà lui a sostituire l'allenatore alle prese con la riabilitazione dopo l'operazione alla schiena.



L'INCONTRO - Ma la scintilla tra Guardiola e Lillo scatta qualche anno prima, nel post di un Barcellona-Oviedo di Liga: è il '97, il primo gioca nel Barça e l'altro allena l'Oviedo. Pep chiede di incontrarlo: "Sono anni che ti seguo e sono rimasto colpito da come giocano le tue squadre, mi piacerebbe iniziare a tenerci in contatto". Aveva scelto il maestro giusto. Lezioni a distanza ma efficaci, Pep diventa allenatore e nel 2020 vuole Juanma come vice al City. "Guardiola e Lillo insieme è come un incontro tra l’Einstein e il Picasso del calcio" dirà El Loco Abreu, unico giocatore al mondo ad essere stato in 31 club.

- Sono un po' meno quelle allenate da Lillo, che prima di diventare vice di Pep ha fatto il giro del mondo: Colombia, Cile, Giappone e Cina. Perché: "Il calcio non deve essere solo per le élites", è una delle sue massime. Pep annuisce, i due solo allineati in campo e fuori. E pazienza se una stagione, la scorsa, l'hanno passata lontani.. Oggi sono di nuovo insieme, il genio dietro il genio. E per una volta, i riflettori si accendono sul vice di Guardiola.