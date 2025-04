Chi è Karetsas, il gioiello da record che piace alla Serie A

BELGA/AFP via Getty Images

Durante la sosta di marzo per le nazionali c'è stato un giocatore che ha scritto la storia del suo Paese:, segnando contro la Scozia nei playoff di Nations League. Nato in Belgio, a Genk, ha genitori greci e doppio passaporto: dopo tutta la trafila con le Under belga fino all'U21, ha scelto la nazionale greca con la quale ha timbrato il cartellino a 17 anni, 4 mesi e 1 giorno.- 171 cm di qualità e talento, ha messo la firma nella vittoria della Grecia ma è decisivo anche con il suo club.. Gol dell'ex, perché nelle giovanili ha fatto anche un passaggio lì prima di uscire e rientrare nel vivaio del Genk.

| Jawadde, Kos Karetsas (17)!



- Trequartista puro ma in zona offensiva si può adattare ovunque,: contro il Gent ha segnato calciando dalla trequarti con un mancino a giro che si è infilato all'angolino. Roba che neanche alla Play Station col joystick in mano.