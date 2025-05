Chi è Kenneth Taylor, il centrocampista goleador che piace al Napoli. L'Ajax chiede 30 milioni

ANP/AFP via Getty Images

Dopo aver vinto il quarto Scudetto della propria storia, il Napoli sta cercando di fare un grande mercato per essere protagonista in Champions League. Gli azzurri sono vicini a chiudere per l'arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero e, come riporta Gianluca Di Marzio, avrebbero messo gli occhi su Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 dell'Ajax.

CHI E' TAYLOR - Taylor nasce ad Alkmaar nel 2002 ed entra a 15 anni nel settore giovanile dell'Ajax di cui, ben presto, diventa un punto di riferimento. Fa il suo esordio tra i "grandi" a 18 anni, il 12 dicembre 2020 contro lo Zwolle. Nella stagione 2020/21 colleziona appena 3 presenze, che salgono a 19, con due goal, in quella successiva. Con il passare degli anni diventa un punto di riferimento nel centro del campo per i lancieri e arriva a totalizzare ben 165 partite, con 34 goal e 23 assist totali. Merito anche di un anno - quello appena concluso - in cui vive la sua consacrazione con Francesco Farioli, pur non riuscendo a vincere il titolo, perso all'ultima giornata contro il PSV.

NAPOLI VICINISSIMO A DE BRYUNE: OFFERTA, CIFRE E COSTO TOTALE

L'EXPLOIT - In una stagione sportivamente drammatica, in cui l'Ajax perde il campionato dopo esser stato a +9 sul PSV a cinque giornate dalla fine, Taylor si rende grande protagonista in zona goal. Chiude, infatti, l'anno con 9 reti in campionato e 6 in Europa League più 8 assist complessivi. Un apporto determinante per i lancieri, che certificano le sue capacità di inserimento. All'occorrenza può, però, anche giocare in posizione più avanzata proprio per sfruttare le sue abilità sotto porta.

IL PREZZO - Il Napoli segue con attenzione il calciatore e lo ha visionato già diverse volte allo stadio. Gli agenti, invece, sono stati al Maradona proprio venerdì 23 maggio, in occasione della partita Scudetto contro il Cagliari. C'è, dunque, un interesse concreto e manifesto da parte degli azzurri, con l'Ajax che valuta il calciatore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante che Aurelio De Laurentiis può mettere sul piatto per allestire un centrocampo da Champions League insieme a McTominay e un Kevin De Bruyne che pare sempre più vicino.