Chi è Kike Perez, il nuovo acquisto del Venezia

Getty Images

Tra i nuovi acquisti del Venezia nella sessione di mercato di gennaio c'è lo spagnolo, per il classe '97 è la prima esperienza lontano dalla Spagna dopo aver giocato con Valladolid, Rayo Vallecano, Elche e Cerceda (terza divisione).- Kike Perez si è presentato a Venezia più di 100 presenze in Liga, alle quali si aggiungono anche 12 gol e 3 assist, 19 passaggi decisivi considerando tutte le partite ufficiali anche nelle altre categorie.. Abituato a lottare per la salvezza, nelle gerarchie di Di Francesco parte come alternativa ma è determinato a ritagliarsi un po' di spazio sfruttando le occasioni che gli verranno date.

- Tra le caratteristiche di Kike Perez c'è la duttilità: il classe '97 è un: all'occorrenza può giocare sulla trequarti a sostegno delle punte, ma ha anche le caratteristiche per fare il mediano davanti alla difesa in una posizione più difensiva. Di Francesco lo studia in allenamento consapevole che Perez si può adattare in base al modulo, un jolly per il centrocampo del Venezia.