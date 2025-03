Chi è Kleindienst, l'attaccante operaio del Borussia Monchengladbach che ha segnato all'Italia

AFP via Getty Images

, attaccante del Borussia Monchegladbach, è stato l'autore del goal del pareggio nella sfida di andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia eGià chiamato dal ct Nagelsmann tra ottobre e novembre. Kleindienst è una certezza della Bundesliga fin dalla scorsa stagione, disputata con la maglia dell'che ha aiutato a suon di reti (12) a raggiungere la qualificazione in Conference League.Kleindienst, che in tedesco vuol dire letteralmente "piccolo servizio", è cresciuto calcisticamente nell', club che attualmente milita nella terza divisione del campionato tedesco. Poi il salto nelcon cui ha giocato sia nella seconda serie sia in Bundesliga, facendo il debutto nella stagione 2017/2018.

La prima esperienza fuori dalla Germania è stata al, in Belgio, dove ha esordito anche in Europa League. Successivamente il ritorno in patria nell'L'estate scorsa il trasferimento al Borussia Monchegladbach che ha puntato sul classe 1995 dopo le ultime due stagioni da protagonista.Nella Bundesliga attuale, il bomber operaio KleindienstMeglio di lui hanno fatto solo due giocatori, ovvero Kane (21 goal) e Schick (17). Togliendo i rigori, Kleindienst ha segnato più del centravanti del Bayern Monaco, a dimostrazione della grande stagione che sta facendo In Nazionale ha debuttato a 29 anni, segnando una doppietta alla Bosnia nella gara di ritorno del raggruppamento dell'attuale Nations League.