Chi è Kobbie Mainoo, il nuovo Pogba del Manchester United al centro del mercato… tra nazionali

Francesco Guerrieri

Un patto col Diavolo. A vita (finora). Kobbie Mainoo è entrato nel settore giovanile del Manchester United a nove anni, e da lì non si è più mosso. Oggi è in prima squadra con ten Hag, da un paio di stagioni è salito tra i grandi e in mezzo a tanti problemi dei Red Devils lui è quel lumino che resta sempre acceso indicando la via per il futuro. Centrocampista classe 2005 box-to-box, mezz'ala che difende e si inserisce, dribbla e pressa; un tuttofare che in Inghilterra paragonano a Paul Pogba.



MAINOO IN PRIMA SQUADRA - I dirigenti del Manchester United sono convinti che possa diventare un giocatore importante, ten Hag lo teneva d'occhio da un po' e ora l'ha lanciato definitivamente: sempre titolare nelle ultime otto partite del Manchester United, lui si è tenuto il posto con due assist in Coppa di Lega e il primo gol in Premier League col Wolverhampton, al 90', decisivo per la vittoria finale. Un sogno. Un anno fa l'allenatore l’aveva portato in Spagna per la tournée: “È una grande opportunità" aveva detto ten Hag. L’ha studiato, analizzato, osservato da vicino. E al momento giusto l’ha fatto esordire nella gara di FA Cup contro il Charlton. In estate ha sempre giocato le amichevoli dei Red Devils: un segnale di come sarebbero andate le cose.



MAINOO VERSO IL RINNOVO - Mainoo ha il contratto in scadenza a giugno 2027 ma il Manchester ha avviato i primi contatti col suo entourage per prolungarlo ulteriormente: Kobbie è parte integrante del progetto futuro, la società vuole dargli un ruolo da protagonista e per questo è pronta ad aumentargli l'ingaggio come segno di fiducia per la sua crescita. Anche i compagni non hanno dubbi sulle qualità del ragazzo, chi lo vede tutti i giocatori in allenamento assicura che ha grandi margini di miglioramento. Casemiro è il giocatore che gli sta più vicino: lo segue, gli dà consigli e suggerimenti. Come un fratello maggiore



MAINOO E IL MERCATO… TRA NAZIONALI - Lo United quindi non ha nessuna intenzione di privarsi di Kobbie, eppure il giocatore è al centro di un testa a testa di mercato. Sì, ma tra nazionali. Spieghiamo: Mainoo è nato a Stockport, a una decina di kilometri da Manchester; ha fatto la trafila nelle Under dell'Inghilterra fino all’U 19, ma ha anche il passaporto ghanese per le origini dei genitori. Avendo giocato solo a livello giovanile può ancora cambiare idea sulla scelta della nazionale, così il Ghana sta provando a convincerlo anche se per ora il centrocampista non vuole esporsi. Southgate è in pressing a tutto campo sul ragazzo, i due sono in contatto continuo e il ct dell’Inghilterra sta pensando di convocarlo per le prossime amichevoli con Belgio e Brasile tra un mese. Mainoo al centro di un intrigo di mercato tra nazionali, intanto il Manchester United se lo tiene stretto e prepara il rinnovo.