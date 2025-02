Chi è Konan N'Dri, il nuovo acquisto del Lecce

Il Lecce ha scelto il sostituto di Patrick Dorgu, andato al Manchester United: in Salento arriva Konan Ignace Jocelyn N'Dri dall'OH Leuven. L'esterno classe 2000 ha firmato un contratto di tre anni con opzione per gli altri due e si va ad aggiungere agli altri acquisti di questa sessione invernale: Karlsson, Danilo Veiga, Tiago Gabriel e Scott.

CHI E' KONAN N'DRI, IL NUOVO ACQUISTO DEL LECCE - Esterno d'attacco classe 2000, Konan N'Dri arriva in Serie A dopo 4 gol in 27 presenze stagionali all'OH Leuven, società belga in cui è arrivato a gennaio della scorsa stagione dal KAS Eupen, squadra della Serie B del Belgio con cui, in 119 presenze in quattro anni e mezzo, ha segnato nove gol e realizzato 12 assist. Per Giampaolo un'arma in più in attacco, anche se non sarà facile scalzare Pierotti, autore di due gol nell'ultima partita contro il Parma.

COME CAMBIA IL LECCE CON N'DRI - Ala destra di grande velocità, N'dri in carriera ha giocato spesso anche da prima punta, dimostrando di poter essere duttile su tutto il fronte d'attacco. Nel 4-3-3 di Giampaolo può essere l'alternativa a uno dei due esterni - Karlsson e Pierotti - oppure allo stesso Krstovic, anche se ha occupato la posizione di prima punta perlopiù nel KAS Eupen, mentre nell'OH Leuven è stato schierato principalmente come ala destra.