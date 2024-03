Chi è l’allenatore della Lazio contro il Frosinone

Caos totale in casa Lazio. Le dimissioni di Sarri hanno portato una situazione di confusione in casa biancoceleste, conpronto a prendere il timone della squadra dalla prossima settimana. Ma non farà in tempo a firmare l'accordo - già stabilito verbalmente - prima della prossima giornata di campionato.- Così per la trasferta di Frosinone in programma sabato 16 marzo alle 20.45 sulla panchina biancoceleste ci sarà, ex vice di Sarri e, al momento, allenatore della Lazio. È stato lui a dirigere l’allenamento dal giorno delle dimissioni di Sarri, sarà lui che andrà in panchina a Frosinone prima di riprenderle il ruolo di secondo. Dopo una vita lontano dai riflettori ha la sua chance, 90 minuti per convincere tutti: so dovesse andare bene, non è escluso che la Lazio possa non cambiare più fino a fine stagione.- L’unica esperienza da allenatore di Martusciello è del 2016-17 sulla panchina dell’Empoli: promosso a tecnico della prima squadra dopo le dimissioni di Giampaolo,scavalcato dal Crotone all’ultima giornata, dopo ave sprecato un vantaggio di 11 punti.- La Lazio è al nono posto in classifica, ancora in corsa per la zona europea:e utile per qualificarsi alla prossima Conference League. Davanti ci sono anche Napoli e Fiorentina, che con i recenti risultati hanno superato la Lazio.- Nella prossima giornata di campionato, come detto, la Lazio affronterà il Frosinone con Martusciello in panchina;: prima in campionato il 30 marzo alle 18, all’Olimpico, poi andranno a Torino per giocare la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma martedì 2 aprile alle 21. Sabato 6 aprile è una data da cerchiare in rosso per i tifosi biancocelesti, alle 18.30 c’è il derby con la Roma.