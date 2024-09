Chi è Lambourde, il 2006 del Verona che ha debuttato in Serie A

AFP via Getty Images

Nel finale di Verona-Torino Paolo Zanetti ha mandato in campo, una seconda punta francese classe 2006 arrivato in estate dalla Ligue 1. Una delle tante scommesse gialloblù arrivato a parametro zero dal Rennes e dopo una panchina contro la Lazio ha debuttato in Serie A proprio nella sfida del Bentegodi. L'attaccante aveva già debuttato in prima squadra nella scorsa stagione in Francia, dove con il Rennes a 17 anni ha esordito prima in Ligue 1 e poi in Europa League nel giro di cinque giorni.- A lanciarlo nel calcio dei grandi è stato Bruno Genesio, l'attuale allenatore del Lille che ha sempre fiuto per i giovani. Lambourde è un attaccante centrale di piede sinistro, all'occorrenza può giocare anche esterno d'attacco in un tridente, sia a destra che a sinistra. Non è escluso che, in caso di 4-2-3-1, Zanetti possa provarlo su una delle due fasce sulla linea dei trequartisti.. Cresciuto nelle giovanili del Psg, è arrivato al Rennes nel 2021 e nella scorsa stagione ha segnato 4 gol in 10 partite con la seconda squadra.

- Lambourde è una punta che ha bisogno di muoversi molto in area avversaria, non dà punti di riferimento agli avversari e. All'occorrenza può abbassarsi per prendere il pallone dai centrocampisti giocando quasi sulla trequarti e cercare l'imbeccata per i compagni o provare l'azione solitaria, è bravo a saltare gli avversari sfruttando tecnica e agilità.