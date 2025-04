Chi è Laurence Giani, la freccia azzurra dello Stoke: fra il Milan, Maldini e l'esordio già sfiorato in Inghilterra

proverà quest'estate a ripetersi e difendere in, a partire dal 19 maggio durante la fase finale degli Europei di categoria, il titolo di Campione d'Europa in carica conquistato soltanto un anno fa da Camarda e compagni. Quest'estate, nonostante sia ancora convocabile, l'attaccante rossonero salvo sorprese non ci sarà e a disposizione di Massimiliano Favo ci saranno altre frecce nell'arco Azzurro. Fra queste ci sarà ancheè uno dei tanti italiani di seconda generazione nati e cresciuti lontani dal nostro paese da genitori che hanno scelto di emigrare all'estero.alla volta dell'Inghilterra per costruire una nuova vita. Qui ha conosciuto mamma Isabelle con cui ha avuto altri due figli più grandi di Laurence, Oliver e Max.

Nonostante sia nato e cresciuto in Inghilterra, ha il tricolore che gli scorre nel sangue. L'italiano lo parla con accento british e lo sta studiando per migliorare sempre più anche perché, come da lui stesso dichiarato tramite i profili della Figc: "- Laurence inizia a giocare a calcio molto giovane, e a 5 anni i genitori lo iscrivono alla scuola calcio. Qui viene notato dagli scout sul territorio delloche lo prelevano e lo inseriscono, ormai da 9 anni, nella Academy del club. La prima squadra, nonostante la giovanissima età, l'ha già sfiorata perché oltre ad allenarsi stabilmente coi grandi è stato già convocato innella partita poi persa contro il Southampton

Motorino inesauribile della fascia sinistra, mancino di piede, è cresciuto con il mito die quindi dei colori rossoneri delPer come interpreta il ruolo, grande spinta e corsa inesauribile, i suoi modelli di riferimento odierni sono invecedel Liverpool e...con cui ogni giorno si confronta in prima squadra ed è un modello ed esempio per lui. E Giani potrà già vivere un momento importantissimo della sua carriera in Albania, appuntamento al 19 maggio, ri-vincere gli Europei Under 17 per l'Italia sarebbe un record storico.