Chi è Lewis-Skelly, il talento da record che si è preso la rivincita su Haaland

Nell'Inghilterra che ha vinto 2-0 contro l'Albania nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale che si giocherà nel 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico, c'è un giocatore che ha scritto la storia:: 18 anni e 176 giorni, superato il primato di Rashford. Una serata perfetta per il terzino classe 2006 che nell'Arsenal di Arteta sta trovando sempre più continuità accumulando minuti ed esperienza.- Myles Lewis-Skelly è quel ragazzino che a 18 anni si è già preso una rivincita su Erling Haaland. A settembe scorso fa il suo esordio assoluto in un Arsenal-Manchester City di campionato,; testa bassa e via negli spogliatoi. La ruota gira, il destino fa il suo corso e i due si incrociano di nuovo nella partita di ritorno: l'Arsenal vince 51, Lewis-Skelly gioca 90 minuti, segna il suo primo gol e... esulta come Haaland sbeffeggiando l'attaccante del City.

- Lewis-Skelly si forma nell'Academy dell'Arsenal giocando come centrocampista centrale, ha caratteristiche simili a Vidal ma la svolta arriva quando viene arretrato e allargato:, i Gunners perdono 0-3 col West Bromwich e Myles esce nel secondo tempo; un mese dopo ci riprovano ma il risultato è simile: ko 3-5 con l'Aston Villa e Lewis-Skelly fuori all'intervallo. Però c'è qualcosa che convince l'allenatore a metterlo ancora lì, sulla fascia sinistra difensiva, convinto che quello sia il ruolo giusto per sfondare. Et voilà: arriva un assist contro il Manchester United e le prime chiamate di Arteta.

- Oggi è un giocatore della prima squadra e, nelle nazionali giovanili ha continuato a fare il centrocampista ma Tuchel l'ha messo subito sulla fascia. E lui ha ringraziato a modo suo.