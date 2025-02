Chi è Lorenzo Tosto, il 2006 dell'Empoli titolare contro la Juventus

Getty Images

Gli occhi puntati sul quarto di finale di Coppa Italia a Torino contro la Juventus, e la testa proiettata alla classifica che dopo gli ultimi quattro ko consecutivi hanno risucchiato l'Empoli in piena zona retrocessione. La società ha fatto sapere pubblicamente che la posizione di D'Aversa non è a rischio e c'è fiducia nel lavoro dell'allenatore, che. L'indizio arriva direttamente da una lista infinita di indisponibili, che il tecnico ha commentato così in conferenza stampa: "Siamo pochi numericamente, con lo staff stiamo facendo delle valutazioni".

- Dentro qualche giovane, quindi. Uno dei principali indiziati per partire dal primo minuto nella sfida di stasera alle 21 all'Allianz Stadium (diretta su Canale 5) è. Figlio d'arte - il padre Vittorio ha giocato tra Serie A e B negli Anni '90 e primi 2000 - il ragazzo ha già debuttato in prima squadra proprio a Torino contro la Juventus entrando nel finale al posto di Marianucci, prima dei quarti di Coppa Italia era già partito titolare nel secondo turno contro il Torino e negli ottavi con la Fiorentina, in quest'ultima gara è rimasto in campo per tutti i 90 minuti (in panchina col Catanzaro nel primo turno).

- Nel percorso in Nazionale Tosto è partito dall'Under 17 debuttando con Corradi in panchina contro la Spagna di Cubarsì e Guiu, con l'Under 18 ha giocato un paio di partite da titolare ma è. Le convocazioni in azzurro passando anche dal suo rendimento con l'Empoli, dove con il passare dei mesi potrebbe avere sempre più spazio: al momento si divide ancora tra Primavera e prima squadra, pronto a sfruttare tutte le occasioni che gli verranno date.