Chi è Luan Patrick, il nuovo acquisto del Verona

Proprio in una delle giornate più importanti delle ultime settimane per la corsa salvezza,annuncia un nuovo acquisto. Si tratta diA riportalo è Sky Sport secondo cui il club gialloblù annuncerà a breve un nuovo rinforzo per il reparto difensivo: il csvincolato, andrà ad unirsi alla rosa di Paoloe sarà arruolabile fin da subito. In carriera ha 26 presenze con il, 26 cone 12 conInoltre ha fatto parte anche delle selezioni giovanili brasiliane. In Nazionale ha 8 gare con il Brasile Under 17, 3 con l'Under 20 e 2 con l'Under 23.

Il 23enne è già in città ed era presente alin occasione della partita vinta 1-0 contro la, tre punti di platino nella ricorsa alla permanenza in Serie A.