Chi è Luca Nardi, il tifoso del Napoli che ha battuto Djokovic

che batte Djokovic è un po' come il Leicester che vince la Premier League. La sorpresa che non t'aspetti. L'impresa che rimane nella storia. Quel momento che sognavi da bambino e non ti scorderai mai.. E pensare che Nardi in quel torneo non ci doveva nemmeno essere: dopo aver perso il turno decisivo di qualificazione contro David Goffin era già proiettato alle sfide successive, il ritiro dell'argentino Etcheverry gli ha spalancato il tabellone principale entrando direttamente al secondo turno. E ora è il virtualmente il numero 95 al mondo.- Prima di superare Djokovic aveva fatto fuori Zhang (numero 50 al mondo), ma quando ha affrontato Nole il cuore batteva a mille. Luca è cresciuto con i suoi poster in camera, e ora non li vuole più toccare: "A questo punto non li toglierò più" ha detto scherzando dopo la vittoria., il filo conduttore che lo lega all'altro tennista italiano del momento è Simone Vagnozzi, coach di Sinner e marchigiano come Nardi.- Tra i segreti di Luca c'è Giorgio Galimberti e la sua Academy, da quando si è affidato a loro ha inziato a scalare posizioni nelle classifiche. Merito anche del fratello più grande Niccolò, che ha sempre spinto per farlo diventare un tennista e non l'ha mai lasciato solo nei momenti di difficoltà. Il primo a intuire le sue qualità. E forse uno dei pochi a credere nell'impresa,. A tavola l'unico piatto che batte il sushi è la pasta al forno di mamma Raffaella, lì sì che non c'è partita. Cresciuto col mito di Federer, ha un feeling particolare con le superficidi cemento e se non fosse diventato un tennista avrebbe fatto il fisioterapista.