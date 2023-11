La serata di ieri Marcel Gaus non se la dimenticherà mai più, quello che è successo sembra un film con finale da pelle d'oca. Cross da destra, piattone mancino sul primo palo e gol. Minuto 96. Ciak, si gira.. Il 2-1 finale è arivato all'ultimo minuto di una partita che lo Saarbrücken era riuscito a ribaltare dopo il vantaggio iniziale di Thomas Muller. Sembrava il preludio a una goleada, per Tuchel è stato l'inizio dell'incubo.- Fuori dalla coppa contro una squadra 15a in terza divisione tedesca, fuori per un gol di un centrocampista che. Gaus è un esterno sinistro che può giocare in tutte le posizioni, da terzino ad ala; col Bayern ha fatto l'esterno basso in una difesa a cinque, l'allenatore Rüdiger Ziehl si era schierato con un 5-4-1 super abbottonato. Obiettivo: non prenderne troppi. Il piattone di Gaus ha ribaltato la storia, prima di ieri sera aveva fatto 4 reti negli ultimi tre anni. Ieri, a 34 anni, ha segnato il gol più importante della sua vita.