Usato sicuro. Dopo le polemiche che hanno investito l'arbitro rumeno István Kovács nella sfida del Meazza, la Uefa ha deciso di affidare Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle 21 al Maradona (diretta in chiaro su Canale 5, su Sky Sport e su Infinity) a Szymon, arbitro polacco classe 1981, internazionale dal 2011. In questa edizione ha diretto cinque gare: Atletico Madrid-Porto (2-1), Barcellona-Inter (3-3), Dinamo Zagabria-Milan (0-4), Marsiglia-Tottenham (1-2) e il ritorno degli ottavi tra Porto e Inter (0-0). E' stato inoltre l'arbitro della finale ai Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia, con la vittoria dell'Albiceleste ai rigori.Tre i precedenti con il Napoli in Champions: Napoli-Nizza 2-0 (16 agosto 2017), Stella Rossa-Napoli 0-0 (18 settembre 2018), Napoli-Salisburgo 1-1 (5 novembre 2019). Due quelli con il Milan: Liverpool-Milan 3-2 (15 settembre 2021), Dinamo Zagabria-Milan 0-4 (25 ottobre 2022).Arbitro deciso e autoritario, non disdegna il dialogo con i calciatori in campo. Grazie alla sua grande personalità non si fa condizionare dal blasone di una squadra e dalla sua storia europea, così come non patisce gli stadi particolarmente caldi. Lo scorso gennaio la Federazione Internazionale di Storia e Statistica (IFFHS) lo ha eletto