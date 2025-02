Chi è Marianucci, il nuovo gioiello dell'Empoli

Getty Images

Nonostante il momento complicato dell'Empoli la società è stata chiara: si va avanti con D'Aversa. La conferma è arrivata anche dal ds Gemmi dopo il pesante 0-5 in campionato contro l'Atalanta, quarto ko consecutivo. Avanti con D'Aversa e avanti con i giovani, da sempre fiore all'occhiello del club del presidente Corsi.- Saba Goglichidze è un 2004 che ha già mercato, in estate l'ha trattato la Roma e l'ha cercato anche il Galatasaray. Dietro al georgiano - potrebbe partire in estate -. E' entrato nel settore giovanile dell'Empoli a sette anni, e l'unica stagione che ha fatto fuori è stata in prestito alla Pro Sesto in Serie C nel 2023/24: una buona annata a livello individuale, nonostante la retrocessione della squadra.

- In estate è rientrato ed è stato promosso in pianta stabile in prima squadra:(e in quella dopo, col Torino, altro passaggio decisivo). In questa stagione sta mettendo nel bagaglio minuti ed esperienza per non sbagliare quando gli verrà data più continuità, ha già iniziato qualche partita da titolare e può essere la sorpresa del finale di campionato.