Chi è Markus Kroesche, accostato al Milan per il ruolo di direttore sportivo

Tra i nomi sulla lista dell'amministratore delegato delGiorgio Furlani per il ruolo di direttore sportivo rossonero c'è, secondo La Gazzetta dello Sport, anche quello di Markus Kroesche, tedesco classe 1980, membro del board e responsabile del mercato dell'Eintracht Francoforte.- Centrocampista dalla lunga e fedele carriera con più di 300 presenze nel, dopo gli inizi tra Ricklingen e Werder Brema, ha subito cominciato a studiare una volta appesi gli scarpini al chiodo, guidando proprio la seconda squadra del Paderborn tra il 2014 e il 2015. Poi ha affiancato Schmid al, infine ha cominciato a dedicarsi ad un ruolo maggiormente dirigenziale e alla cura del talento tornando al Paderborn. I suoi risultati lo hanno portato al, dove dal 2019 ha lavorato con Ralf Rangnick tentando anche di costruire un ponte di collaborazione tra le due società: un rapporto troncato in seguito alle proteste dei tifosi del suo vecchio club, ostili come il resto dei tifosi tedeschi alle ingerenze dei privati nel calcio.

, Danisono i suoi fiori all'occhiello, ma dalle sue mani sono passati e hanno fruttato plusvalenza anche giocatori che non avevano ancora completato la propria maturazione come, oggi compagni di squadra all'Atalanta. Voci di qualche anno fa lo volevano papabile per la Roma, mentre adesso lo è per il Milan. Ma nel mentre ha di nuovo cambiato società...Nel 2021 eccolo entrare nel comitato dell'Eintracht, che nella stagione successiva porta a casa l'Europa League: c'ètra i giocatori che sono fioriti negli ultimi anni, ma senza dubbio la perla più rara è quella del fresco acquisto del Manchester City Omar, attaccante egiziano specializzato nelle punizioni dirette che ha stupito mezza Europa nella sua prima parte di stagione in Bundesliga.