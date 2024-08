Le 5 cose che non sai di McTominay: dna United, il "giocatore di Mourinho". A Napoli con Conte per essere il n1

"Dico sempre che, per me, non ci sono giocatori giovani o giocatori vecchi, è solo una questione di qualità della personalità e questo ragazzo ha tutto ciò che voglio. È un personaggio speciale, una personalità speciale di cui una squadra ha bisogno in un momento negativo". Parole di Josè Mourinho, stagioni 2017/18 e 2018/19. Lo Special One lo ha eletto suo personale giocatore dell'anno, anche per spronare le stelle della squadra che non stavano rendendo.