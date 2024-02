Chi è Michelangelo Minieri, il procuratore di Orsolini

Sul curriculum di Michelangelo Minieri c’è anche uno scudetto: stagione 2000/2001 all’epoca era un difensore della Lazio e con la Primavera di Bollini aveva conquistato il campionato. Un passato da calciatore tra Serie B e C - gioca anche nella Florentia Viola, nata dal fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori - con una manciata di presenze in A con l’Ascoli dal 2006 al 2008. Si è ritirato a 31 anni, oggi fa il procuratore e negli occhi dei suoi assistiti rivive le emozioni che sentiva da giocatore.



MINIERI CALCIATORE - Già quando scendeva in campo si stava preparando la strada verso il nuovo ruolo: osservava il suo agente rubando con lo sguardo i segreti del mestiere, conosceva a memoria i procuratori dei suoi compagni e ogni tanto si faceva qualche chiacchierata con i dirigenti dei club. Ascoltava e registrava nella mente. Nella sua seconda vita da agente si è affiancato per anni a Silvio Pagliari, oggi ha un’agenzia tutta sua nella quale ci sono tre parole-chiave che ognuno che lavora con lui deve stamparsi nella mente: passione, rapporti, testa. La MM Management mette il calciatore al centro di tutto, il procuratore ha il compito di proteggerlo ed esaltarlo lavorando sempre dietro le quinte. C’è sempre, ma non si vede.



LA GIOIELLERIA DI FAMIGLIA - Minieri studia ogni minimo dettaglio della persona che ha di fronte, sa tutto dei suoi giocatori e quando si siede a trattare con un dirigente conosce già il carattere e gli obiettivi di chi ha dall’altra parte. Con lavoro e sacrificio si è creato credibilità anche nei top club, partendo dal basso e prendendo come esempio la gioielleria di famiglia: “I miei genitori credevano a quello che stavano vendendo, e questo faceva la differenza”. La sua scuderia è come la sua gioielleria, ogni giocatore come un figlio. E Minieri è a lavoro h24 per loro.



