Chi è Mika Biereth, il nuovo acquisto del Monaco che segna solo triplette

AFP via Getty Images

Nel Monaco c'è un giocatore che segna solo triplette. O quasi.è il nuovo bomber che sta conquistando tutti in Francia. Arrivato nel mercato di gennaio dallo Sturm Graz, ha già segnato 10 gol nel campionato francese (-1 da Kalimuendo) diventando un punto fisso della squadra di Adolf Hutter. Ha debuttato con un assist in Coppa di Francia contro il Reims entrando nel secondo tempo, il primo gol (decisivo) l'ha segnato col Rennes all'esordio da titolare.. Il ragazzo cambia Paese ma non il vizio di portarsi a casa i palloni, a ottobre scorso aveva già fatto 3 gol al Salisburgo quando giocava ancora in Austria.

- Classe 2003 nato a Londra da padre danese e madre bosniaca, Biereth col Monaco è andato in doppia cifra di gol in Ligue 1 dopo appena sette partite. Cresciuto nei settori giovanili di Fulham e Arsenal dove ha giocato con Saka e Martinelli, prima di arrivare in Francia ha giocato in Olanda (Waalwijk), Scozia (Motherwell) e Austria (Sturm Graz) sempre in prestito dall'Arsenal. Fin dall'inizio Mika non si "accontentava" di fare un solo gol in partita:, 14 gol in 25 gare con lo Sturm Graz (2 in Champions) e 10 reti con il Monaco: presto può battere anche il record personale di 11 centri in un singolo campionato.

- Il Monaco l'ha pagato 13 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, contratto fino al 2029 e un bomber in più per il Monaco. Lo Sturm Graz però è stato il club che per primo ha creduto davvero nel ragazzo,. Da quelle parti Biereth l'hanno accostato a Sesko per caratteristiche e potenziale, lui si descrive come un "Harry Kane più scarso". E se la ride, tra una tripletta e l'altra col Monaco.