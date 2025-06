Chi è Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco che sfiderà l'Under 21 di Nunziata e sogna il Milan

Getty Images

è cresciuto guardano i gol di Inzaghi in tv. Erano i tempi del Milan di Ancelotti, Pippo segnava a raffica e Nicolò imitava la sua esultanza nel campetto sotto casa a Cagliari.. Fino ai 12 anni si divideva tra calcio e tennis, poi ha dovuto scegliere una sola strada: "E' stato come togliergli un braccio" ha raccontato il padre in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.- A proposito: papà Emanuele è un ex difensore tra i primi Anni 90' e i primi del Duemila, il punto più alto l'Europeo Under 21 vinto insieme a Vieri, Cannavaro, Panucci e Toldo, contro la Francia di Zidane e Thuram e il Portogallo di Figo e Rui Costa; per capirci, era l'Europeo deciso dal golden gol di Pierluigi Orlandini., si sente legato alla Germania dove si è trasferito quando aveva 13 anni, e in particolare all'Hannover che è stato il primo club a dargli fiducia e a farlo debuttare in prima squadra.

- Dal 1° luglio prossimo giocherà in Belgio con il Bruges, prima però c'è in corso l'Europeo Under 21 che proverà a portare a casa: nelle prime tre partite del girone ha fatto un gol contro la Repubblica Ceca e un assist con la Slovenia,. Il padre? Interista. Lui invece ha sempre amato i colori rossoneri, tra un paio di mesi farà 21 anni e il suo sogno rimane lo stesso di quando era piccolo: giocare per il Milan.