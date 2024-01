Convocati Torino: prima volta per Njie. Chi è l'attaccante chiamato da Juric

Il Torino ha reso nota la lista dei convocati per la gara contro il Cagliari, che apre il 22esimo turno di Serie A: in attacco c'è Eybi Njie, punta del 2005 alla prima chiamata con la prima squadra. Di seguito l'elenco:



Portieri: Gemello, V. Milinkovic-Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Bianay Balcot, Rodriguez, Sazonov, Zima.

Centrocampisti: Bellanova, Ciammaglichella, Gineitis, Lazaro, Linetty, Muntu, Ricci, Tameze, Vojvoda.

Attaccanti: Njie, Pellegri, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata.



CHI E' NJIE - Eybi Njie, svedese di chiare origini gambiane (può ancora scegliere l'una o l'altra nazionalità), è nato il 14 maggio 2005 a Stora Tuna, in Svezia. Si è formato calcisticamente nella squadra svedese Forssa BK, quindi, nel luglio del 2023, ha firmato il suo primo contratto professionistico con i granata, delle giovanili dei quali fa parte dall'estate del 2021. 4 reti all'anno nei primi due anni, altre due nella prima metà di stagione con la Primavera di Scurto. Si tratta di un attaccante che può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo.