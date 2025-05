Chi è Obi-Martin, il nuovo talento del Manchester United preferito a Hojlund

Getty Images

In una stagione complicatissima per il, che chiuderà il campionato nella parte destra della classifica, Ruben Amorim sta provando a impostare il lavoro per il futuro lanciando qualche giovane talento. Nella gara contro il Brentford - 35a giornata di Premier League -. Con Zirkzee fuori per infortunio, è stato, che in estate potrebbe lasciare i Red Devils.

- Danese nato a Glostrup - circa mezz'ora di macchina da Copenaghen - Obi-Martin aveva già giocato una manciata di minuti qua e là in Premier dopo l'esordio arrivato contro il Tottenham a febbraio scorso.: in questa stagione nell'Under 18 ha segnato 18 reti in 18 partite. 188 cm d'altezza, ha fatto due partite con l'Under 21 della Danimarca con la quale ha affrontato anche l'Italia in amichevole.

- Prima di firmare con il Manchester United in questa stagione, Obi-Martin è passato anche dalle giovanili di Copenaghen e. Ne approfittano i Red Devils, che dopo un periodo di prova a ottobre decidono di tesserare l'attaccante col doppio passaporto danese e nigeriano. Da svincolato a titolare in Premier League, scartato dall'Arsenal e rilanciato dal Manchester United.