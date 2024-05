La difesa dellapresenta diverse incognite in vista della sessione di trasferimenti estiva, ormai alle porte: le situazioni di, la permanenza o meno di Gleison, che avrà sicuramente mercato. In base a quanto dovrà cambiare il pacchetto arretrato, il CFO Cristianopotrebbe avere diversi dossier da aprire, ragion per cui il club bianconero si sta muovendo in anticipo.- Ci sono nomi già noti da tempo, come il centrale del Bologna Riccardo, oppure il colosso serbo del Salisburgo; La Gazzetta dello Sport inserisce nella lista anche il nome di Maxencedel Wolfsburg, nel mirino del Milan fin da gennaio . E poi, visti gli ottimi uffici di Giuntoli in Francia, anche un nome nuovo ai più: si tratta di, irlandese classe 2001 in forza all'

O'Brien è, di Cork, ma dopo le giovanili si è trasferito subito al, uno dei molti club di Premier League con sede a Londra. Dopo un breve prestito allo Swindon Town, nelle serie minori, ha trovato maggioreguadagnandosi la chiamata del Lione.O'Brien è arrivato all'OL l'anno scorso e ha dovuto avere a che fare con un'annata complicata, soprattutto nella prima parte, ma ha già trovato. L'interesse della Juventus e non solo è naturale conseguenza, ma il casting, si legge, è destinato ad andare avanti.