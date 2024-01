Chi è Oliveras, il prossimo giovane che può lanciare la Roma

Daniele De Rossi alla Roma prende in eredità da Josè Mourinho una serie di giovani lanciati e da valorizzare. In questi due anni e mezzo sulla panchina giallorossa l'allenatore portoghese ha lavorato molto sui ragazzi cresciuti in casa, era spesso in tribuna a vedere la Primavera e i giocatori che gli rubavano l'occhio sono saliti in prima squadra. Da Felix Afena-Gyan a Tahirovic, passando per Volpato e Faticanti. Uno degli ultimi che Mourinho stava osservando con attenzione è- Oliveras è un terzino sinistro spagnolo classe 2004 che De Rossi sta studiando nei primi allenamenti a Trigoria. Si allena con i grandi e gioca ancora con la Primavera di Guidi:. Oggi Oliveras corre come un treno sulla fascia mancina, ha ripreso il suo posto nella Roma Primavera e continua a fare la spola con la prima squadra.- Sul suo curriculum c'è una voce che fa rima con garanzia: "prodotto della Masìa". E' uno dei tanti talenti usciti dal settore giovanile del Barcellona, lì dove vengono formati alcuni dei migliori giovani in circolazione. De Rossi sa di avere tra le mani un gioiellino che va gestito con prudenza, non lo vuole bruciare ma sta pensando di dargli un'occasione per farsi vedere.- Intanto De Rossi aveva pensato di portarsi il ragazzo in Arabia Saudita per l'amichevole contro l'Al-Shabab,. Niente da fare, debutto rimandato. Ma l'esordio è lì, dietro l'angolo. Il giocatore è arrivato in giallorosso tre anni fa per circa 150mila euro, la Roma punta su di lui per il futuro e appena ha avuto la possibilità - al compimento del 18° anno - l'ha blindato con un contratto di cinque anni fino a giugno 2026.