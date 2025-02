Chi è Olly, il vincitore di Sanremo 2025 che rivuole la Sampdoria in Serie A

Daniele Venturelli/Getty Images

Sei anni fa Olly suonava ancora nella sua cameretta, una telecamerina accesa e Youtube come vetrina sul mondo. Era il 2019, l'anno zero; quello della svolta. Federico Olivieri - questo il suo nome completo - supera i 2 milioni di visualizzazioni online (su Spotify saranno più di 5 milioni). Una carriera in rampa di lancio che però non lo allontana dalle tribune di Marassi: "Quando posso vado sempre allo stadio" ci aveva raccontato in un'intervista.. "Balorda nostalgia", proprio come il titolo col quale ha trionfato ail Festival.

- Aspettando di capire come finirà la stagione dei blucerchiati, lui intanto ha festeggiato la prima vittoria sul palco dell'Ariston, chissà quante volte ha pensato un momento del genere quando cantava in camera sua davanti a un computer. Papà avvocato e mamma magistrato: "Vengo da una famiglia di lavoratori che si alzano alle otto di mattina e che tornano a casa alle otto di sera, ho sempre visto il loro sacrificio"; l: a 15 anni era già con carta e penna per scrivere il suo primo testo, qualche anno dopo Amadeus lo porta a Sanremo prima nella categoria Giovani e poi tra i Big.

- Tra le passioni di Olly c'è quella per... gli accendini. Li colleziona. Ma mica tutti:. Nasce tutto per caso durante un concerto del Blasco, Olly ne ha comprato uno e da quel giorno non si è più fermato. Oggi ne ha più di 100. E' anche disposto a regalarne qualcuno, "ma lo faccio solo con persone importanti nella mia vita" ci aveva raccontato. Un po' come se fosse una benedizione, lui l'ha paragonato a quando nominavano i cavalieri mettendo loro la spada sulla spalla. Stavolta le mani, le sue, sono finite sulla testa; quasi incredulo di quello che è successo. Invece è tutto vero, Olly ha vinto Sanremo 2025.