Chi è Omari Forson, la nuova stella del Manchester United

Dopo un periodo difficile il Manchester United sta vivendo un momento positivo della stagione: quattro vittorie nelle ultime quattro partite di Premier League che hanno portato la squadra di ten Hag a -3 dalla zona europea. Nella gara di oggi contro il Fulham l'allenatore- Ten Hag lo stava studiando da tempo, in estate l'ha portato nel ritiro pre-campionato e gli ha fatto giocare tutte le amichevoli, da titolare o subentrato: Arsenal, Athletic Bilbao, Lens e anche col Borussia Dortmund,Nel post partita c'è stato un colloquio, il giocatore ha capito l'errore e da quel giorno la musica è cambiata.- Forson ha capito la lezione, si è messo a lavorare a testa bassa per tutta la prima parte di stagione e a inizio mesecon un destro a giro dopo uno slalom tra due avversari; nell'azione c'è anche la firma di Forson, che prima appoggia il pallone al compagno e poi gli apre lo spazio per calciare in porta.- Un impatto niente male con la Premier, per il ragazzo che ha un intreccio anche con l'Italia:, da una parte c'erano Ndour e Pagano e dall'altra Lewis Hall e Bynoe-Gittens, oggi rispettivamente al Newcastle e Borussia Dortmund. Forson faceva il trequartista in un 4-2-3-1, con la nazionale è arrivato fino all'Under 20 ma occhio: ha il doppio passaporto inglese e ghanese per le origini dei genitori, sarà lui a decidere con chi giocare.- E' un esterno offensivo che può essere schierato largo da una parte o dall'altra, nella Youth League di quest'anno ha fatto due gol e un assist contro il Galatasaray giocando da mezz'ala offensiva; all'occorrenza può tornare a fare il trequartista. Duttilità.: "Per te abbiamo un grande progetto" gli avevano assicurati i dirigenti. Detto fatto, oggi ci siamo. E' il suo momento. Titolare per la prima volta con il Manchester United, Omari Forson è la sorpresa dei Red Devils.