Vent'anni festeggiati lo scorso 17 ottobre, un futuro roseo davanti a sé. Charlie Patino è uno dei profili più chiacchierati del panorama inglese,. Classico numero 8, in grado di giocare da trequartista, il nazionale under 19 inglese, nato a Watford da famiglia spagnola, potrebbe lasciare l'Inghilterra a gennaio e volare in Italia, a Torino. Il condizionale è d'obbligo, ma secondo la stampa ingleseAl momento non arrivano conferme dalla Juve, ma di certo il suo nome è sul taccuino degli scout bianconeri da tempo,Patino è considerato uno dei diamanti più grezzi transitati da Hale End academy, casa del settore giovanile dell'Arsenal, che ha visto sbocciare gente del calibro di Fabregas e Wilshere. Brian Stapleton, lo scout dei Gunners che lo scovò mentre giocava con l'under 13 Luton Town, qualche tempo fa parlò così di lui: "Mi sono bastati pochi minuti, ho chiamato il mio responsabile e gli ho detto. "Non ha senso tornare a vederlo, fate in fretta. Va preso subito, prima che arrivino gli altri".- All'Arsenal,ha esordito in Carabao Cup contro il Sunderland, nella stagione 2021-22, ma non ha mai avuto veramente una chance in prima squadra (solo 2 gettoni). Prima il prestito col Blackpool, ora allo Swansea (3 gol in 18 partite), nel futuro ci potrebbe essere l'Italia.